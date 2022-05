Primato storico per la famiglia Maldini: nessuno come loro

La famiglia Maldini scrive un altro capitolo della storia del Milan e del calcio italiano. Dopo Cesare e Paolo, anche Daniel ha conquistato il titolo di campione d’Italia.

Nessuno in Italia ha fatto meglio di loro. “La dinastia Maldini” porta tre generazioni diverse della famiglia a trionfare nel massimo campionato italiano.

Milan Maldini

Per il giovane trequartista non sarà facile eguagliare i risultati ottenuti da suo padre e suo nonno. Ma questo può essere considerato senza dubbio un ottimo inizio per il terzo membro della dinastia Maldini.