Milan, è partita la febbre scudetto: i tifosi rossoneri l’hanno fatto oggi!

Sono bastati 20 minuti per terminare i 21 mila biglietti del Mapei Stadium per Sassuolo-Milan, partita che per i rossoneri potrebbe significare il diciannovesimo scudetto.

Milan Mapei Stadium sold-out

Dopo pochi minuti dall’apertura del botteghino online sono stati oltre 75 mila i tifosi in attesa per poter acquistare il biglietto. Una cifra spropositata che dà l’idea dell’entusiasmo intorno alla squadra di Pioli: ironico che al Mapei Stadium i posti totali siano appena 21 mila. Prezzi alle stelle, invece, sui canali secondari: sul portale Viagogo si parte da 1000 euro a biglietto.