Mercato Milan, occhi sulla stella portoghese: pronti 70 milioni!

Il Milan continua a sognare in grande e, in virtù anche del cambio di proprietà imminente, ha intenzioni di rafforzarsi con giocatori di qualità.

Stando a quanto dichiarato da Enzo Bucchioni a TMW, i rossoneri starebbero puntando una delle stelle della Liga e dell’Atletico Madrid: Joao Felix.

Joao Felix Maldini Milan

Come pronosticabile, sarà una trattativa difficile, per molti addirittura un sogno, ma un tentativo Maldini e Massara lo faranno. Importante sarà far abbassare le richieste dei Colchoneros, che pagarono a suo tempo il portoghese 120 milioni di euro, con i rossoneri pronti a spenderne 70.

Il campionato ancora dovrà decretare la vincitrice della lotta scudetto, ma le idee per le strategie future sembrano molto chiare.