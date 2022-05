Milan-Fiorentina, Adani: “Ai rossoneri basterà fare una cosa per vincere!”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato della corsa scudetto e dei prossimi impegni del Milan, a partire dalla importantissima sfida di San Siro contro la Fiorentina. Per il noto opinionista, ai rossoneri basterà avere l’attenzione difensiva dimostrata negli ultimi mesi per portarsi a casa il match.

Milan Fiorentina Adani

Queste le sue dichiarazioni:

SU MILAN-FIORENTINA: “La parola chiave per Pioli sarà attenzione. I viola sono in un periodo complicato: fanno sempre la partita, ma hanno problemi negli ultimi 30 metri e concedono sempre qualcosa. Credo che al Milan basterà conservare la solidità difensiva mostrata negli ultimi due mesi grazie alla grande attenzione, appunto, per poi colpire almeno una volta davanti”.

SULL’ULTIMO TURNO IN CONTEMPORANEA CON L’INTER: “Ai rossoneri occorrerà freddezza, perché il Sassuolo quando è in giornata ti obbliga anche a soffrire. Se l’Inter, invece, si giocasse lo scudetto con la Samp, punterei sulle individualità dei campioni. I Perisic, i Lautaro e via dicendo avrebbero l’occasione di griffare il tricolore e non se la lascerebbero sfuggire”.

FILIPPO FAGIOLINI