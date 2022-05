Milan-Fiorentina, Tonali: “E’ difficile pensare di non riuscirci!”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista Sandro Tonali ha parlato così nel pre partita di Milan-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sullo stato di forma della squadra rossonera:

“Con la testa si può fare qualunque cosa, però sicuramente con uno stadio così e con tutta questa gente che oggi ci ci sostiene ed è dalla nostra parte è difficile per noi non non farli gioire, ed è ancora più difficile pensare di non poter raggiungere un obiettivo così vicino. Oggi daremo tutto com’è sempre stato fatto durante l’anno però oggi sappiamo che ancora più importante.“