Milan, non puoi più sbagliare: ora sei padrone del tuo destino

La vittoria nel finale contro la Fiorentina ha un’importanza inimmaginabile. Il gol del solito, decisivo, Rafael Leao ha permesso ai rossoneri di rimanere in vetta da soli. La complicità di Terracciano è evidente ma il non mollare fino all’ultimo secondo ha fatto ancora la differenza.

Ora, però, le partite restanti sono 3: Verona, Atalanta e Sassuolo. Tutte gare ostiche sulla carta, ma tutti match che il Milan non può fallire. I rossoneri devono cercare di segnare prima perché, alla lunga, potrebbe essere una situazione negativa. Inoltre, ormai, è chiaro: i nerazzurri stanno bene mentalmente e hanno già l’esperienza di un campionato vinto.

La gioventù e la spensieratezza della squadra di Pioli, però, può risultare decisiva. Perché a volte un po’ di “pazzia” può essere la chiave giusta per raggiungere gli obiettivi e al Diavolo, non gli manca per niente.