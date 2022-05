Bonaventura su Raiola: “Lo ricorderò sempre, mi mancherà tantissimo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha ricordato il suo procuratore Mino Raiola, scomparso nella giornata di ieri, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Milan e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ricorderò sempre Mino Raiola, è stato come un secondo padre, molte volte mi ha aperto la mente in tante situazioni e in tante circostanze mi è stato vicino. Il suo modo di pensare e di fare erano unici, mi mancherà tantissimo“.

SANTO ROMEO