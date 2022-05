Milan, il retroscena su Tonali: “Si era reso conto di dover fare una cosa”

Sandro Tonali è – insieme a Rafael Leao – l’uomo in più del Milan in questo finale di stagione. Il gol sul finale all’Olimpico contro la Lazio e la doppietta contro il Verona ne sono la conferma, oltre a un’ottima serie di interventi difensivi. Un altro giocatore rispetto allo scorso anno: su di lui è intervenuto il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchi, svelando un retroscena:

Milan Tonali Leao

“La stagione di Tonali lo scorso anno non era stato brillante, il ragazzo si era reso conto che doveva fare un passo indietro anche nelle pretese economiche e quest’anno ha fatto vedere tutte le sue qualità sbocciando. Il peso di Tonali come carisma in campo e nello spogliatoio si vede tantissimo anche a solo 22 anni“.