Lotta Milan-Inter, chi ha il calendario migliore? La risposta a sorpresa di Bergomi

Il Milan fra poco più di due ore scende in campo a San Siro contro l’Atalanta. Una partita che, in caso di vittoria, avvicinerebbe e tanto i rossoneri al diciannovesimo scudetto della loro storia. Sul tema è intervenuto tra gli altri anche Beppe Bergomi, che ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Milan Inter Bergomi calendario

“Chi ha il calendario migliore? Io direi il Milan: ha gli ostacoli giusti sul finale. Per me i rossoneri dovevano aver paura di squadre come Udinese, Torino, Verona e non di quelle tipo Lazio e Atalanta. Queste ultime fanno sempre il loro gioco e così facendo lasciano spazi: il Milan in questo tipo di situazioni si diverte”.

Pierfrancesco Vecchiotti