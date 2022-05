Milan, slitta la festa in caso di scudetto: il motivo!

Con la vittoria di ieri sera al Bentegodi, i rossoneri hanno mantenuto il primo posto in classifica. Il prossimo weekend, nella penultima giornata di campionato, il Milan giocherà contro l’Atalanta a San Siro mentre l’Inter a Cagliari. Sono sorti, però, dei problemi riguardo la festa scudetto in caso il Milan riesca a vincerlo all’ultima giornata contro il Sassuolo.

Milan festa scudetto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Lega voleva anticipare Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria a sabato 21 maggio alle 15 per permettere i festeggiamenti la domenica dopo a San Siro, a prescindere dal vincitore. Quel giorno, però, Radio Italia ha organizzato un concerto in Piazza Duomo, dunque, ci potrebbero essere problemi di ordine pubblico.

Dal Ministero dell’Interno, dunque, è partita una comunicazione alla Lega per chiedere di spostare la partita alla domenica alle 15 in modo da poter permettere i festeggiamenti il giorno stesso, la risposta è, infatti, stata affermativa.