Albertini sul Milan: “I giocatori dovranno farlo nelle gare rimanenti!”

Le ultime tre gare saranno decisive più che mai, inutile dirlo. Il Milan non avrà gare semplici e non può fare molti calcoli. Al Corriere della Sera, Demetrio Albertini ha detto la sua riguardo queste ultime partite.

Milan parole Albertini

Sulle partite: “Nelle gare rimanenti i giocatori devono scendere in campo senza paura, e soprattutto senza pensare all’obiettivo finale. A questo punto la consapevolezza nei propri mezzi è fondamentale. Devono credere in se stessi e convincersi che se sono primi ora hanno le qualità per esserlo fino alla fine”.

Su cosa deve fare: “Penso che il Milan debba valorizzare quei pregi che ha evidenziato finora, su tutti la spavalderia. Due punti in più in questa fase non sono pochi: deve scendere in campo senza far calcoli, con incoscienza. In tante occasioni i giocatori hanno già dimostrato di avere questa mentalità: con la Lazio Tonali ha segnato nel recupero, Leao alla Fiorentina all’82′”.