Seedorf avvisa il Milan: l’ha detto su Maldini!

In tanti si stanno esponendo riguardo questa lotta scudetto tra Milan e Inter. Il doppio ex Clarence Seedorf ha parlato al Corriere dello Sport, l’olandese si è soffermato sul campionato e non solo.

Milan Seedorf Maldini

Sul campionato: “A inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto agli anni scorsi. Credevo che Juventus e Napoli sarebbero rimaste attaccate di più alla vetta ma non hanno fatto abbastanza, anche Roma e Lazio potevano avere più punti”.

Sullo scudetto: “Fin dall’inizio l’Inter è stata indicata come la favorita perché è campione d’Italia e ha la rosa più competitiva, ma ora il Milan è alla pari dei nerazzurri ed è in un’ottima posizione per tornare a vincere lo scudetto”.

Sul Milan: “Del Milan mi piace lo spirito di squadra, da come celebrano un gol e dall’impegno che ci mettono quando un compagno perde una palla importante. Frutto di un lavoro di un allenatore che è molto costante nel suo modo di essere, Pioli trasmette serenità”.

Su Maldini: “Conosco Maldini e so che nei momenti di difficoltà trova sempre il modo di aiutare lo spogliatoio per spingere il gruppo ad essere competitivo. Grazie a lui il Milan ha fatto un bel salto di qualità”.