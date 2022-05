Milan, Investcorp pensa in grande: l’obiettivo per aumentare i ricavi!

La trattativa tra Elliott e Investcorp va avanti. In questo momento – riporta il Corriere dello Sport – sono operativi due team di lavoro: il primo che ha analizzato tutti i conti del Milan senza riscontrare criticità, mentre il secondo sta già lavorando al business plan. Ma non è tutto.

Maldini Investcorp Elliott

La data per il closing non è stata ancora stabilità ma si va verso fine maggio/inizio giugno. La nuova proprietà, inoltre, lavorerà molto sull’aumento dei ricavi. In quest’ottica verranno rivisti i contratti con Puma e Fly Emirates, vista anche la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo.

Infine c’è la questione stadio. Il fondo arabo è moto attivo nel ramo immobiliare e spingerà sull’acceleratore per costruire un impianto all’avanguardia accanto all’attuale San Siro. Resta sempre il piano B, legato alle note problematiche burocratiche con il comune di Milano.