Milan-Investcorp, annuncio imminente: la situazione

I tifosi del Milan possono sognare in grande: non soltanto per quello che potrebbe succedere nelle prossime tre partite, ma anche per il futuro.

La notizia del nuovo fondo, interessato alla totale acquisizione dei rossoneri, ha travolto l’ambiente di un entusiasmo contagioso.

Investcorp sarebbe, infatti, il terzo fondo di bandiera in Europa – ossia appartenenti ad uno Stato – dopo quelli che gestiscono Manchester City e Paris Saint Germain: qualcosa di grande, per la Serie A.

La proprietà araba sarebbe la prima storica nel campionato italiano e la trattativa con Elliott continua spedita, senza intoppi.

Milan San Siro Investcorp

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione riassumibile così:

“Tra questa e la prossima settimana la firma: per Elliott uun addio perfetto”

La vittoria, o meno, del campionato comunque non cambierebbe i piani di Investcorp, decisa ad investire nel club rossonero.

“Un affare di simile portata non può essere tenuto nascosto, anche se l’obiettivo è quello di n on disturbare la corsa scudetto alla squadra: questa settimana, tra giovedì e venerdì, resta un’ipotesi probabile per procedere”