Milan, parole al miele di Kessiè per squadra e tifosi: il messaggio d’addio

Franck Kessiè è pronto a salutare il Milan. L’ivoriano, in scadenza di contratto, a fine giugno lascerà Milano per aggregarsi al Barcellona di Xavi a parametro zero. Il centrocampista rossonero ha pubblicato su Instagram un messaggio di addio, indirizzato a tutti i tifosi e alla squadra, in cui ha speso gran belle parole per descrivere la sua esperienza.

Kessiè Milan Barcellona

“Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici!

Grazie di tutto! Grazie a tutti!

Il vostro “Presidente”.

Il giocatore, arrivato nel 2017 dall’Atalanta, è stato uno dei simboli della rinascita rossonera durata diversi anni e lascia Milanello dopo 174 presenze e 35 reti. Come scritto da lui stesso, non poteva esserci modo migliore per salutare il Milan, con la vittoria dello scudetto undici anni dopo l’ultima volta condita dal gol del definitivo 0-3 nella vittoria decisiva sul campo del Sassuolo.