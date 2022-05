Milan, la decisione sul futuro di Lazetic: tra prestito e permanenza

Oltre al mercato in entrata con Origi e Renato Sanches in dirittura d’arrivo, la dirigenza rossonera guarda anche in uscita, specialmente con alcuni dei suoi giovani. Come riporta Tuttosport, è sempre più concreta l’idea prestito per Marko Lazetic, arrivato dalla Stella Rossa nella finestra invernale.

Colombo Milan Lazetic

Il giovane serbo ha giocato solo uno spezzone nel derby di Coppa Italia. Vista la futura concorrenza la davanti, si sta pensando a una ipotetica cessione in Serie A, anche per vederlo da vicino.

Discorso simile per Lorenzo Colombo: il giovane attaccante rossonero, quest’anno in prestito alla Spal, ha realizzato sei reti e un assist in Serie B. Per lui è previsto il percorso simile a quello di Pobega, con un anno o più in prestito in Serie A per crescere e maturare.