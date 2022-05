Milan, nuovo obiettivo per la difesa: dall’Eintracht!

Il Milan è concentrato sul finale di campionato, con l’obiettivo di riportare lo Scudetto dalle parti di Milanello, undici anni dopo l’ultima volta. Tuttavia, la dirigenza rossonera si guarda intorno e avrebbe messo gli occhi su Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte.

Milan N’Dicka Eintracht

I rossoneri e il club tedesco sono in buoni rapporti, grazie anche all’operazione Hauge, e questo potrebbe essere un fattore a favore per il Milan. Sul centrale francese, come riporta la BILD, ci sarebbero anche Marsiglia e Newcastle. L’ipotesi che possa lasciare la Germania è concreta.