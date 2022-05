Milan, Origi sempre più vicino: le cifre dell’affare

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo centravanti. In attesa del verdetto sul campionato che arriverà domenica a Reggio Emilia, la dirigenza rossonera sta già pensando alla prossima stagione e ha ormai chiuso per l’arrivo a parametro zero di Divock Origi dal Liverpool.

Come riporta Tuttosport, la dirigenza del diavolo ha raggiunto un accordo con il giocatore belga sulla base di uno stipendio da 3,5 milioni di euro più bonus per 4 anni. Le visite mediche del centravanti sono in programma a Milano dopo il 28 maggio, data della finale di Champions League in cui il Liverpool sfiderà il Real Madrid.