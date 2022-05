Milan-Origi, tutto fatto! Svelata la data delle visite mediche

Al Milan manca l’ultimo ostacolo – chiamato Sassuolo – per conquistare il suo diciannovesimo Scudetto. Ciononostante, la dirigenza sta già programmando il futuro: l’attaccante del Liverpool Divock Origi è un affare praticamente fatto. A mancare sono solo le visite mediche.

Origi Milan Champions

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti belga dovrebbe effettuare le visite dopo la finale di Champions League, contro il Real Madrid, in programma il 28 maggio. Da lì partirà il conto alla rovescia per l’arrivo in rossonero del giocatore cresciuto nelle giovanili del Genk. E i tifosi rossoneri iniziano a sognare in grande.