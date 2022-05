Pioli: “Abbiamo vinto per un motivo. Vedere l’Inter? Adesso farò questo!”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Sul suo stato d’animo: “Negli ultimi 15 minuti ho cercato di rimanere lucido come ha fatto la squadra. Non ci siamo fatti prendere dalla frenesia, non abbiamo smesso di essere squadra. Ho fatto anche dei cambi, ero molto attento che non sbagliassimo le posizioni. Non abbiamo vinto per fortuna, ma perché abbiamo meritato“.

Su Ibrahimovic: “Ho parlato poco con lui, ho molto rispetto di questi momenti. Non ha perso solo una persona normale. È un ragazzo molto sensibile, molto buono, anche se fa vedere un’immagine diversa di sé stesso. Sta vivendo un momento molto particolare e molto delicato. Sono contento che sia entrato bene”.

Su Maignan: “Mike è stato il migliore in campo, era l’unico giocatore non pressato. Il fatto di non prendere gol è la nostra dedizione ad essere attenti e a non mollare mai”.

Sull’Inter: “Se vedrò la partita? Tra mezzora faccio la doccia, poi prendo la macchina e vado a riposare”.

SANTO ROMEO