Milan, buone notizie per Pioli: un difensore pronto al rientro!

Buone notizie per Stefano Pioli, il tecnico del Milan può tirare un sospiro di sollievo essendo che un calciatore molto importante sia per caratura tecnica ma anche di personalità è pronto al rientro.

Si tratta di Alessandro Florenzi.

Secondo Tuttosport, il terzino ex Roma, dopo aver subito un operazione al ginocchio è sempre più vicino al rientro in campo.

Milan Florenzi rientro

In questa settimana si prospetta un suo ritorno agli allenamenti di gruppo insieme al resto della squadra.

Pioli dunque, per queste ultime partite di campionato può puntare su una pedina in più per rincorrere il sogno scudetto.