Milan-Fiorentina, la scelta di Pioli sorprende: chi è stato il migliore in campo

Vittoria fondamentale per la corsa Scudetto quella di oggi pomeriggio a San Siro, con il Milan che si è imposto per 1-0 sulla Fiorentina. All’82esimo Rafael Leao ha realizzato il gol decisivo, ma sul risultato di 0-0 ci ha pensato l’estremo difensore Maignan a tenere a galla i rossoneri, grazie ad una clamorosa parata su Cabral.

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha elogiato proprio la prestazione di Magic Mike: “Mike è stato il migliore in campo. Chiaramente per la parata che ha fatto, ma non soltanto. È stato l’unico giocatore del Milan a non essere pressato e con la palla ha giocato molto bene. Qualche anno fa, parlare di un portiere che gioca così tanti palloni con i piedi e che diventa determinante per la fase di costruzione era impossibile. Lui oggi ha fatto delle scelte ottime e ci ha dato delle buone soluzioni. Complimenti a lui”.

SANTO ROMEO