Milan da record: il dato per il futuro che premia Pioli e i rossoneri

La vittoria di ieri grazie al gol di Rafael Leao ha un’importanza vitale per i rossoneri. Il gol nel finale ha permesso al Milan di rimanere in vetta solitaria a tre giornate dal termine. C’è un dato, inoltre, che premia il lavoro di Pioli e della squadra.

Milan record età

Infatti, il Milan è la squadra più giovane ad essere in testa alla classifica dopo 35 giornate. L’età media dei rossoneri è di 26 anni e 72 giorni. Questo fa ben sperare per il futuro a prescindere da come finirà la stagione. Inoltre, certifica il grande lavoro fatto da Pioli e dal suo staff nelle ultime stagioni.