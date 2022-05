Milan-Redbird, c’è una priorità dopo la chiusura della trattativa!

Dopo che Investcorp si è defilato dalla trattativa per l’acquisto del Milan, gli americani di Redbird hanno preso la palla al balzo e sembrano molto avanti con Elliot (che dovrebbero rimanere con una percentuale). I rossoneri, però, oltre a dover pensare alla trattativa per la cessione e al mercato, devono pensare alla situazione legata al futuro di Maldini e Massara che sono in scadenza. All’ex capitano rossonero non è piaciuto l’atteggiamento del Milan di aspettare la fine del contratto ma è chiaro, verosimilmente, che Paolo Maldini voglia rimanere a Milanello.

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, dopo il closing con Redbird da parte del Milan, l’AD Ivan Gazidis potrebbe incontrare Paolo Maldini e Frederic Massara per rinnovare ad entrambi il contratto. Il dirigente greco, però, non potrà, probabilmente, garantire gli investimenti che vuole l’ex numero 3 rossonero. Nonostante questo, non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento del contratto perché la volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra chiara.