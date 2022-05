Lascerà il Milan in estate, si è riaccesa la trattativa: resterà in Serie A

Il Milan e Alessio Romagnoli, ormai è cosa nota, sono destinati a separarsi in estate. Il difensore, in rossonero dal 2015, non rinnoverà il contratto in scadenza a fine giugno e lascerà Milano.

Milan Romagnoli Lazio

Secondo il Messaggero, quotidiano sempre molto aggiornato su quello che accade nella Capitale, il calciatore potrebbe trasferirsi a Roma, sponda Lazio. Romagnoli andrebbe a sostituire, in questo caso, il partente Francesco Acerbi, cercato tra le altre anche da Inter e Juventus.

La trattativa tra Romagnoli e la Lazio sembra potersi concludere positivamente, ma nel frattempo il nativo di Anzio spera di conquistare lo scudetto: sarebbe, questo, il perfetto coronamento del suo percorso in rossonero.

Pierfrancesco Vecchiotti