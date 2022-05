Sassuolo-Milan, importante novità per i tifosi: il comunicato

Dopo la decisione della Lega Serie A sugli orari delle gare dell’ultima giornata di campionato, arrivano novità anche per i tifosi del Milan.

I rossoneri affronteranno il Sassuolo domenica alle ore 18.00, in una partita decisiva per lo scudetto: alla squadra di Pioli basta un punto per laurearsi campione d’Italia.

Con un comunicato, il Milan ha confermato che i biglietti a disposizione dei tifosi rossoneri saranno quelli della Tribuna Nord del Mapei Stadium (settore ospiti), ricordando che sarà assolutamente vietato introdurre qualsiasi tipo di accessorio del Milan in Tribuna Sud per questione di ordine pubblico.

Il comunicato del Milan

“Come comunicato dalla Lega Calcio, Sassuolo-Milan si disputerà domenica 22 maggio alle ore 18.00 al Mapei Stadium. Una sfida chiave, l’ultima di un campionato fino a qui esaltante dei nostri ragazzi.

BIGLIETTI

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) inizierà dalle ore 10.00 di martedì 17 maggio online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita VivaTicket. La vendita si concluderà alle ore 19.00 di sabato 21 maggio: il giorno della gara non è infatti possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord).

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.

PREZZI

Il costo del singolo biglietto riservato ai tifosi ospiti è di 45€“