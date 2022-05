Supercoppa Italiana: data e luogo della sfida tra Inter e Milan

Dopo la vittoria di ieri il Milan festeggerà oggi a Milano lo scudetto davanti a tutti i suoi tifosi, ma è già tempo di guardare alle nuove sfide.

Infatti, arriva la conferma dell’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo sulla Supercoppa Italiana che si giocherà tra Milan e Inter.

Milan Inter Supercoppa Italiana

La super sfida si giocherà in Arabia Saudita e non in Italia, a differenza di quanto accaduto quest’anno tra nerazzurri e bianconeri che hanno giocato a San Siro.

La data non è ancora certa, ma il mese sì: sarà gennaio 2023 il mese in cui si disputerà l’ennesimo derby tra nerazzurri e rossoneri.