La prossima stagione sulla panchina del Manchester United ci sarà Erik Ten Hag. Il tecnico olandese, inizierà la sua avventura con i Red Devils dal primo luglio. Tuttavia, insieme a Rangnick, starebbe già programmando il mercato estivo.

Botman Milan United

Secondo quanto riportato da Football Insider, l’ormai ex allenatore dell’Ajax avrebbe fatto il nome di Sven Botman, obiettivo da tempo del Milan. Tuttavia l’affare non dovrebbe essere in discussione per i rossoneri, visti anche gli ottimi rapporti con il Lille.