Milan, valore quadruplicato per Leao! La cifra

Tra i protagonisti principali di questa stagione rossonera c’è sicuramente Rafael Leao. L’esterno portoghese ha mostrato tutte le sue qualità, realizzando – a una gara dal termine – 11 reti e 6 assist. Il Milan sa che il giocatore ha tanto mercato e si prepara blindarlo per il futuro.

Leao Milan Rinnovo

Nel 2019, Maldini lo prese dal Lille per “soli” 24 milioni. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo valore potrebbe toccare i 100 milioni, vista la crescita personale e la maniera in cui sta trascinando la sua squadra verso lo Scudetto.

Per Leao sono già arrivate offerte, in particolare quella del Paris Saint-Germain, che, tramite Jorge Mendes, ha proposto 70 milioni: una cifra ritenuta – per la dirigenza rossonera – non congrua con le prestazioni del portoghese. Inoltre, il giocatore ha sempre detto di sentirsi bene dalle parti di Milanello. L’offerta per il rinnovo da parte del Milan è di 4,5 milioni ma non è escluso che la dirigenza possa rivederla e rialzarla, riporta la Rosea.