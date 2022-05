Mirante sui tifosi: “È ciò per cui lavoriamo!”

Antonio Mirante, intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Atalanta, match valevole per la 37esima giornata di campionato, ha parlato dell’incredibile supporto ricevuto da parte dei tifosi in vista della sfida contro gli uomini di Gasperini. Queste le parole del portiere rossonero:

“Sicuramente è stato molto bello. Sono emozioni che ci piace vivere e sono quelle per cui giochiamo. Far felici i nostri tifosi è ciò per cui lavoriamo e vedere tutto il supporto che ci hanno dato nel tragitto tra l’albergo e lo stadio è stato fantastico”.