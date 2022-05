Montella a sorpresa: “Dal Milan non me lo sarei mai immaginato!”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella, ex allenatore rossonero, è tornato a parlare del Milan e della sua incredibile stagione. L’ex calciatore ha rivelato di non aspettarsi dal gruppo ne tantomeno da Pioli una costanza del genere. Ora però si è giunti al momento cruciale della stagione. Il Milan non può permettersi cali d’attenzione, il calcio sa essere crudele.

Montella Milan Classifica

Queste le sue parole: “Pensavo che sarebbero stati a protagonisti a lungo, anche se non immaginavo di vederli davanti a 4 partite dalla fine. Pioli ha un vantaggio leggero ma importante, però è tutto aperto: il calcio sa essere crudele e non mancheranno altre trappole.”

FILIPPO FAGIOLINI