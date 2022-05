Novità sulla seconda maglia per la stagione 2022/2023: ecco l’anticipazione (FOTO)

Arrivano conferme sulla nuova maglia del Milan. Negli ultimi giorni erano uscite alcune indiscrezioni su come potesse essere il modello per la seconda maglia. In giornata, il sito FootyHeadlines ha postato un’anticipazione di come dovrebbe davvero essere la divisa rossonera per gli impegni lontano da San Siro.

Seconda Maglia Milan 2022/2023

Non si allontana dalle anticipazioni uscite negli ultimi giorni. Diverso è il colore nei pressi del colletto e delle maniche, mentre le righe orizzontali sul busto risultano essere più marcate.

Il modello sembra esser stato definito: a meno di grandi cambiamenti, questa dovrebbe essere la seconda divisa del club rossonero.