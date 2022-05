Nuova Champions League dal 2024: si passa da 32 a 36 squadre

La Champions League è pronta a cambiare volto.

Cosa cambia

Oggi il comitato esecutivo dell’UEFA ha approvato il nuovo format della Champions League che partirà nella stagione 2024/25.

Verrà eliminato l’accesso in base al coefficiente del club e nella fase di campionato le partite saranno otto, che verranno giocate nelle dieci settimane europee approvate dall’UEFA ad aprile 2021.

Si passerà da 32 a 36 squadre, i quattro posti in più rispetto all’edizione attuale, verranno assegnati così:

Terza classificata nel campionato della federazione quinta nel ranking UEFA .

. Un posto sarà assegnato alla squadra vincitrice di un campionato della federazione che entrerà nel “ Champions Path “.

“. Gli ultimi due posti andranno alle federazioni con la miglior prestazione collettiva nella stagione precedente.

Nuovo format Champions League

La UEFA, comunica inoltre che, tutte le partite si giocheranno infrasettimanalmente, rispettando l’importanza dei campionati nazionali.

Non più una fase a gironi, ma un campionato vero e proprio: questo garantirà che ogni squadra affronterà otto squadre diverse durante tutta la fase eliminatoria.

Dopodiché le prime otto accederanno direttamente alla fase ad eliminazione diretta, invece, le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto, si giocheranno lo spareggio per gli ottavi di finale.

Questi cambiamenti riguarderanno anche Europa League e Conference League, in entrambe le competizioni, così come in Champions, ci saranno 36 squadre.