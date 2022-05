Origi e non solo: i nomi sul taccuino di Maldini per l’estate!

Il Milan del presente lavora per vincere lo Scudetto e per il futuro. Nonostante l’imminente cambio di proprietà, Maldini e Massara stanno programmando il mercato, con il colpo Origi che presto diventerà ufficiale. Il belga, tuttavia, non sarà l’unico colpo in attacco che farà la dirigenza rossonera.

Maldini Massara Origi

La società è consapevole di fare un colpo – se non due – fra trequarti, esterno destro e prima punta. Come riporta Calciomercato.com, il budget c’è ma difficilmente si potrà arrivare a tre colpo di livello. La dirigenza sta cercando per lo più la duttilità: nomi come Asensio e Nkunku fanno al caso rossonero. D’altro canto si sta valutando anche la possibilità di una vera prima punta, come David del Lille o Nunez del Benfica.

Valutazioni in corso a Casa Milan, dove, a fine campionato, si discuterà anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic.