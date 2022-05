Calciomercato Milan, slitta l’arrivo di Origi: il motivo

Nella giornata odierna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti che ha rivelato un interessante dettaglio della situazione legata alle visite mediche di Divock Origi col Milan.

Origi Milan visite

Il giornalista sportivo ha chiarito il motivo per cui il giorno tanto atteso dai tifosi rossoneri stenta ad arrivare, nonostante il calciatore abbia già salutato il popolo dei Reds:

“Origi arriva, ma non subito. È leggermente infortunato e vuole presentarsi al meglio per fare le visite mediche, giustamente. Vuole prima guarire perfettamente. L’offerta è formalizzata e il Milan aspetta solo l’ok da parte del giocatore per poter fare le visite mediche“.

L’attaccante del Liverpool, promesso sposo dei rossoneri, ha ricevuto l’affetto di Jurgen Klopp che lo ha definito “una leggenda” in grado di essere decisivo, ogniqualvolta chiamato in causa.

Il lungo corteggiamento di Paolo Maldini è stato decisivo, al punto di riuscire ad accaparrarselo battendo la concorrenza del Villarreal. Nonostante l’offerta più alta degli spagnoli, Origi ha preferito i neo Campioni d’Italia, pronto a dare il proprio contributo per la difesa del titolo.

Elio Granito