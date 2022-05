Per la difesa la priorità resta Botman, ma il Milan ha un piano B: il nome!

I campioni d’Italia si riuniranno dopo le vacanze, meritate, per preparare la nuova stagione sotto la guida di Stefano Pioli.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera studia tutte le mosse di mercato per dare a mister Pioli una squadra forte e in grado di difendere il tricolore appena conquistato.

Se tra i pali i rossoneri possono contare su un super Maignan, giovane e forte, sugli altri reparti, difesa, centrocampo e attacco, bisogna apportare qualche ritocco.

Per quanto riguarda la retroguardia, il Milan ha bisogno di intervenire. Con un Romagnoli vicino all’addio, un Kjaer reduce da un grave infortunio, i vari Tomori e Kalulu non possono essere costretti agli straordinari.

Proprio per questo i rossoneri continuano il pressing su Botman, ma contemporaneamente, non mollano l’idea Bremer.

La Stampa in edicola stamattina titola: “Derby Inter-Milan e Conte. Bremer, corsa da 50 milioni”.

Infatti, oltre all’Inter e al Tottenham, sul forte difensore del Torino, c’è anche il Milan

Per i rossoneri, però, il difensore brasiliano, sarebbe un’alternativa al difensore del Lille, nel caso quest’ultimo non odvesse approdare in rossonero.

Arrivare Bremer, comunque, è molto dura, sia per le concorrenti sia per il cartellino del giocatore che si aggira sui 50 milioni di euro.