Pioli in conferenza: “Programmi per stasera? Ho vietato una cosa ai ragazzi!”

Al termine del match contro l’Atalanta, terminato 2-0, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa per commentare ed analizzare la vittoria dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento della squadra: “Sappiamo che ci manca ancora qualcosina per arrivare al nostro obiettivo, ma il lavoro non è finito. Emozioni? È da un anno che i tifosi ci fanno vivere emozioni fortissime. Era giusto festeggiare con loro l’ultima partita in casa“.

Stefano Pioli, Milan, Conferenza Stampa

Sulla mentalità del Milan: “La partita con la Lazio era stata pesante: sapevamo che perdendola non ci saremmo potuti giocare lo Scudetto. Poi le abbiamo superate tutte con orgoglio, sacrificio e passione. Se si vincono certe partite significa che siamo forti a livello mentale e in qualità. Oggi abbiamo fatto benissimo la fase difensiva e a cercare soluzioni contro una squadra che di spazi ne lascia pochi”.

Su Ibrahimovic: “Ibra è sempre determinate. Zlatan oggi non è entrato perchè ho pensato che servissero caratteristiche diverse. Il suo futuro? Non ne abbiamo parlato, dipenderà solamente dalla sua volontà“.

Sulla possibilità di vincere lo Scudetto già stasera: “Ho proibito a chiunque di dirmi di eventuali programmi post partita. Adesso vado a fare la doccia, poi vedremo in serata”.