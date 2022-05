Sconcerti elogia il lavoro di Pioli: “Mi ha colpito nonostante questo aspetto”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha avuto parole di ammirazione nei confronti dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, protagonista assoluto della cavalcata rossonera:

Pioli Sconcerti Milan

“Non c’è dubbio che Pioli, tra i giovani, sia riuscito a farsi maestro. A me il Milan colpisce nel fatto che giocano tutti a servizio degli altri. Non sottovalutiamo i problemi che ha avuto tra l’altro Pioli, con l’assenza di Ibrahimovic, la gestione di Kessié e non ha fatto mai notare che il Milan si sia privato di Donnarumma e Calhanoglu“.

Elio Granito