Sorrentino a sorpresa su Pioli: “Mi imbarazza parlar di lui!”

Durante la presentazione di EliMobile, Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona, ha rilasciato parole di ammirazione nei confronti di Stefano Pioli:

Pioli Sorrentino Milan

“Quando parlo di lui a volte sono imbarazzato, perché siamo legati anche da una bella amicizia. Mi ha allenato purtroppo solo un anno, ma è stata una vera fortuna per me. Io non sono tifoso né del Milan né dell’Inter, ma mi auguro che Pioli possa regalarsi questo grande sogno chiamato scudetto. Stefano è una mosca bianca in questo mondo, una persona e un allenatore davvero unico“.

Elio Granito