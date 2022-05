Pioli svela la scelta di Krunic: l’ha detto in diretta!

Nel pre-partita di Verona-Milan, Stefano Pioli è intervenuto a DAZN, parlando dell’importante match che aspetta i rossoneri, ospiti dei veronesi.

Ecco le parole di Mister Pioli:

SU SENSAZIONI: “Servirà sicuramente concentrazione e attenzione, cercando di giocare una partita equilibrata e senza errori”

SU KRUNIC: “La scelta di metterlo è per dare fisicità ma non solo, è un giocatore importante e oggi ha un’occasione per dimostrare la sua forza”

SUGLI ALTRI: “Siamo tutti motivati verso l’obiettivo di oggi, che è vincere”

Alessio Dambra