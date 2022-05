Presidente Spal: “Futuro di Colombo? Ho già parlato con Maldini e Massara”

Il presidente della Spal, Joe Tacopina, intervistato da The Italian Football Podcast, ha parlato del futuro di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito alla squadra di Ferrara. Queste le sue parole:

Colombo, Spal, Tacopina

“Colombo è sicuramente un giocatore che ci interessa tenere per un altro anno. Ho parlato con Massara e Maldini: questo è il suo primo anno da titolare, è partito on fire ma ha rallentato. È normale, ha solo 19 anni. È un talento incredibile, un bravo ragazzo, lavora sodo ed è qualcuno che ci piacerebbe riavere a meno che il Milan non avesse una strada diversa per lui”.