Dal ritiro della Francia si espongono: l’idea di Theo e Maignan su Giroud e la Nazionale

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, il portiere del Milan Mike Maignan e il difensore Theo Hernández, reduci dalla vittoria dello scudetto con i rossoneri, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot.

LE PAROLE DI MAIGNAN

L’estremo difensore ha parlato così di Hugo Lloris, suo compagno di reparto, nonché capitano della Francia: “Hugo è il capitano e tutti conoscono il suo posto. Per far parte di questa nazionale devo essere in forma, perché solo se sarò efficiente potrò restare“.

Maignan Hernandez Milan

“Dobbiamo andare avanti insieme – ha poi aggiunto- e questa sappiamo che è la cosa più importante“.

HERNNDEZ SU GIROUD

Il difensore del Milan ha invece speso parole al miele per l’attaccante Olivier Giroud, parlando della sua convocazione in Nazionale: “Non se ne parla di lui, ma ha fatto una stagione incredibile. L’allenatore è Deschamps e non sono io a decidere, ma fosse per me lo convocherei“.

Giroud si è infatti rivelato determinante e fondamentale per la conquista dello scudetto da parte dei rossoneri, e il suo compagno di squadra non ha perso occasione per ridordarlo.

Gabriella Ricci