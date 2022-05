Roma, Mourinho a sorpresa sul suo difensore: “È un po’ Maldini”

Josè Mourinho, intervistato da Sky Sport UK, ha parlato della sua Roma in vista dell’attesissima finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. Lo Special One non si è fatto sfuggire l’occasione per elogiare uno dei migliori calciatori della stagione giallorossa. Queste le sue parole:

Mourinho, Smalling, Maldini

“Con Smalling si trattava di trovare un equilibrio sul suo corpo che gli permetta di giocare regolarmente. Ha esperienza e ha grandi qualità. Anche tatticamente in relazione al sistema di gioco della squadra e all’organizzazione difensiva. Chris sta facendo molto bene in questa stagione, giocando a un livello che mi rende davvero felice di lui perché è un giocatore fantastico. È riconosciuto in Italia come ‘Smalldini’, metà Smalling, metà Maldini. Sta facendo cose incredibili per noi”.