Saelemaekers carica il Milan: “Domenica l’ultima battaglia”

Nella partita di domenica scorsa contro l’Atalanta, Alexis Saelemaekers ha tagliato un traguardo importante. Il belga, infatti, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan.

Nonostante una stagione di alti e bassi, l’esterno è ormai da anni un punto di riferimento per Pioli e, come da tradizione, è stato premiato a Milanello alla presenza di Maldini, Massara e tutta la squadra per l’obiettivo raggiunto.

Saelemaekers Milan

“Grazie mille a tutti. Questa domenica c’è l’ultima battaglia, speriamo di poter vincere questo Scudetto”, è stato il commento di Saelemaekers nel video pubblicato sui canali social del club rossonero.