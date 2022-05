Caos biglietti per Sassuolo-Milan: il club sporge denuncia!

Domenica si deciderà il campionato. Il Milan, impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, è alla ricerca dell’ultimo punto che vorrebbe dire scudetto. Ai rossoneri, infatti, basterebbe un pareggio per laurearsi campioni d’Italia.

Proprio per questo motivo, ieri mattina la vendita dei biglietti ha registrato un clamoroso sold out nel giro di 45 minuti, con coda virtuale di circa 100mila tifosi sul sito del Sassuolo. Questo ha causato un giro di contraffazione che la società neroverde ha voluto bloccare tramite un comunicato sul loro sito ufficiale:

Mapei Stadium Sassuolo Milan

“Si comunica che in data odierna la società ha provveduto ad esporre formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti da parte di soggetti, al momento, non ancora identificati ma che verranno perseguiti ai sensi di legge. Si avvisa i potenziali acquirenti che i biglietti in questione non abiliteranno l’accesso allo stadio per la partita Sassuolo-Milan e che tutti gli eventuali fruitori non potranno, conseguentemente, assistere alla gara in questione. Si ricorda inoltre che gli unici tagliandi che consentiranno l’accesso allo stadio saranno quelli effettivamente emessi da U.S. Sassuolo Calcio srl.”.