Mapei Stadium tutto esaurito: c’è un divieto per i tifosi del Milan

Il Sassuolo ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale che sono terminati i biglietti disponibili per assistere al match di domenica Sassuolo-Milan. Il Mapei Stadium è tutto esaurito e la biglietteria dello stadio rimarrà chiusa alla vigilia della gara.

Sassuolo Milan Biglietti

Per questo motivo il club neroverde ha ribadito l’importanza di non presentarsi presso l’impianto se sprovvisti di biglietto e di recarsi sul luogo del match con largo anticipo se invece si è in possesso di un tagliando. I cancelli del Mapei Stadium apriranno alle ore 15.00. Per accedere allo stadio sarà necessario per tutti mostrare un documento di identità.

Il club emiliano, all’interno del comunicato, ha anche ricordato che “In TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo. Chi dovesse presentarsi agli ingressi della Tribuna Sud con maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite, sarà invitato a riportare le stesse sui propri mezzi oppure a lasciarle in deposito, senza custodia, agli ingressi stessi, senza garanzia di restituzione alcuna al termine della gara”.