Sassuolo-Milan, le probabili scelte di Dionisi: dubbio in difesa!

Il Sassuolo si appresta ad affrontare il Milan nella partita più importante dell’anno. Come detto più volte in settimana, i neroverdi non regaleranno nulla al Milan, che, se vorrà conquistare il suo 19esimo scudetto, dovrà sudare e non poco al Mapei Stadium.

Dionisi Sassuolo Milan

Dionisi avrà sicuramente preparato al meglio la sfida. Pochi dubbi sugli undici titolari, solo un ballottaggio in difesa.

Questa dovrebbe essere la probabile formazione di questa sera:

MODULO 4231: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; M.Lopez,Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

Si gioca una maglia da titolare anche Ayhan, Chiriches è in dubbio. Dionisi prenderà la decisione definitiva nelle prossime ore.