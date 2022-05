Sassuolo-Milan, maxischermo in città? L’ha rivelato il sindaco Sala!

Nelle ultime ore sono state tantissime le richieste al comune di Milano per quanto riguarda l’installazione di un maxischermo per poter assistere alla partita di Reggio Emilia. Per l’ultima partita di campionato infatti i tifosi rossoneri hanno provato in tutti i modi a strappare un tagliando per Sassuolo-Milan, ma molti saranno costretti a rimare in città.

Sala Milano Maxischermo

Per queste ragioni il sindaco Sala sul proprio account Instagram ha fatto sapere che la richiesta da parte dei tifosi è arrivata forte e chiara. Ancora non c’è nulla di confermato, ma il sindaco ha fatto saper di star lavorando per la loro proposta.