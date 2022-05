In che giorno e a che ora si gioca Sassuolo – Milan?

Domenica prossima si deciderà il campionato: il Milan andrà a Sassuolo, mentre l’Inter giocherà in casa contro la Sampdoria. Ai rossoneri basta il pareggio per tornare a vincere lo scudetto dopo 11 anni. L’Inter deve sperare in una vittoria del Sassuolo.

Sassuolo Milan orario

Intanto sono ufficiali le date e gli orari delle partite: Milan e Inter giocheranno alle 18:00 di domenica 22 maggio. In qualunque caso, poi, ci potrà essere la festa scudetto a Milano, in serata. Ultima giornata di campionato, dunque, per decidere chi vincerà lo scudetto.