Scaroni sulla cessione del Milan: “Criticità? Vi dico quello che so”

Le parole di Paolo Scaroni sui temi cessione e stadio nuovo.

La trattativa

Intervistato da Ansa Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa per la cessione del club. Queste le sue parole: “Non sono a conoscenza di criticità con InvestCorp, mi risultano due offerte, ma ci vuole tempo per capirle bene e compararle.

Io però non sono l’interlocutore adatto con cui parlarne, il processo non riguarda il Milan ed io non me ne occupo personalmente“.

Scaroni Milan InvestCorp

Nuovo stadio

Scaroni, poi, si è soffermato a parlare anche del nuovo stadio: “Sono ottimista sul nuovo stadio, anche se è ancora tutto in divenire.

Sono sicuro che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano, in corso c’è anche una consultazione pubblica e il processo che stiamo portando avanti in un paio di mesi sarà concluso“.